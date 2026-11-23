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23.11.2026 16:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 186,12 EUR.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 186,12 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'287 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 186,46 EUR an. Bei 182,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 993'238 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 219,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). 18,02 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 127,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 45,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,67 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 21.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,72 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 10.27 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,16 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.01.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 7,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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