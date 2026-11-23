Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 12:28 Uhr 0,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'030 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 183,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 182,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 381'385 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 219,65 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 19,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,67 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.10.2026. In Sachen EPS wurden 1,96 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,72 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.08 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.27 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 28.01.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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