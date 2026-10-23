SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Nachmittag ausgebremst

Um 16:28 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 213,70 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'085 Punkten liegt. In der Spitze büsste die SAP SE-Aktie bis auf 210,05 EUR ein. Bei 213,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'064'011 SAP SE-Aktien.

Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Bei einem Wert von 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 67,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. SAP SE veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,72 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.08 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.27 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. SAP SE dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,06 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie deutlich fester: Starke Cloud-Zahlen sorgen für bessere Aussichten

Analyse: UBS AG bewertet SAP SE-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

SAP SE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein