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23.10.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Mittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 212,25 EUR.
Die SAP SE-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 212,25 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'176 Punkten realisiert. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 210,05 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 213,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 442'987 SAP SE-Aktien.
Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 13,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 66,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.27 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.08 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 27.01.2028.
Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,06 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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