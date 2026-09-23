SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Mittag vor

Um 12:28 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 184,64 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'465 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 186,16 EUR. Bei 184,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 257'085 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 244,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 32,31 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 44,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,46 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,42 Prozent auf 9.88 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 vorlegen. SAP SE dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,05 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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