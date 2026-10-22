SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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22.10.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag im Aufwind
Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 210,40 EUR.
Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 210,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'418 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 211,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 207,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 250'614 SAP SE-Aktien umgesetzt.
Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,40 Prozent.
Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,66 EUR je SAP SE-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.07.2026. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SAP SE am 28.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,05 EUR je SAP SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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