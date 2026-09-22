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22.09.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Vormittag

SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Vormittag

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 182,40 EUR.

SAP
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Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 182,40 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'538 Punkten steht. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 182,00 EUR. Mit einem Wert von 182,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76'599 Stück gehandelt.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 33,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 30,10 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 9.88 Mrd. EUR gegenüber 9.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte SAP SE die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,06 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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