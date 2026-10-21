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21.10.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Mittag stärker

SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 204,30 EUR.

SAP
192.61 CHF 2.96%
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Um 12:28 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 204,30 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'431 Punkten liegt. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 204,55 EUR zu. Mit einem Wert von 201,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 306'287 SAP SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 244,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 19,58 Prozent zulegen. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,59 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 23.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 27.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 7,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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