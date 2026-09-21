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21.09.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Montagvormittag ins Plus

SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Montagvormittag ins Plus

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 184,26 EUR nach oben.

SAP
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 184,26 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'452 Punkten tendiert. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 185,38 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 184,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59'967 SAP SE-Aktien.

Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 244,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9.88 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umsetzen können.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,05 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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