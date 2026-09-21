Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’971 1.3%  SPI 19’780 1.4%  Dow 51’908 0.4%  DAX 25’564 1.0%  Euro 0.9421 -0.2%  EStoxx50 6’306 1.1%  Gold 4’338 -1.0%  Bitcoin 70’394 5.4%  Dollar 0.8209 -0.2%  Öl 99.7 -4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Grünenthal übernimmt Stivarga-Rechte von Bayer - Aktie im Plus
Chemie-Expansion: BASF blickt auf Standort Indien - Aktie in Grün
Leonteq-Aktie tiefer: Aktionäre genehmigen Rückkauf und wählen neuen Präsidenten
Vor Infomaniak-Börsengang: CEO schliesst Kapitalerhöhung nach Börsengang nicht aus
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Suche...
ETF Sparplan

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 16:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Montagnachmittag fester

SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Montagnachmittag fester

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 183,98 EUR nach oben.

SAP
174.78 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 183,98 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'550 Punkten tendiert. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 185,86 EUR an. Bei 184,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 768'359 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 244,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 32,79 Prozent zulegen. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 44,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.07.2026 vor. Das EPS lag bei 1,89 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9.03 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 7,05 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr eingebracht

Oracle-Aktie rutscht ins Minus: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.5697 18.06.2027 157965340
Long 11.6231 18.06.2027 159488297
Long 3481.959 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2541 11.17 159476112
Long 10.5665 6.83 158841434
Long 23.2463 1.50 160187804
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9016 13.41 158841454
Short 8.7174 8.01 159536285
Short 13.496 3.98 157049043
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.75 152901926
Long 8 -29.98 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten