SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Montagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 183,98 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'550 Punkten tendiert. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 185,86 EUR an. Bei 184,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 768'359 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 244,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 32,79 Prozent zulegen. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 44,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.07.2026 vor. Das EPS lag bei 1,89 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9.03 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 7,05 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr eingebracht

Oracle-Aktie rutscht ins Minus: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren