SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 185,12 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'572 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 185,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 184,70 EUR. Bisher wurden heute 289'558 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 244,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 31,97 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,13 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,66 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2025. Am 23.07.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.88 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet. SAP SE dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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