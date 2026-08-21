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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

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21.08.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Vormittag

SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Vormittag

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 184,00 EUR.

SAP
173.68 CHF 0.48%
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Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 184,00 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'986 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 183,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 142'196 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 244,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,77 Prozent. Bei 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 30,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,50 EUR aus. Am 23.07.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.88 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte SAP SE die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 7,10 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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