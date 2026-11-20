Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 184,46 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'131 Punkten notiert. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 183,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 184,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 175'215 SAP SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 219,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 19,08 Prozent zulegen. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 30,88 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,67 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Am 21.10.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,96 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,72 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,16 Prozent auf 10.27 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte SAP SE die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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