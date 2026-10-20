SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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20.10.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag gesucht
Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 202,95 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 202,95 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'176 Punkten steht. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 203,45 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,30 EUR. Zuletzt wechselten 91'626 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 20,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,18 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9.88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die SAP SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,05 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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