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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

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20.10.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag gesucht

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag gesucht

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 202,95 EUR.

SAP
187.06 CHF 1.80%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 202,95 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'176 Punkten steht. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 203,45 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,30 EUR. Zuletzt wechselten 91'626 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 20,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,18 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9.88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 10.7547 18.12.2026 157053369
Long 36.5661 18.12.2026 161756917
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0319 11.45 160879606
Long 12.1887 5.31 161756881
Long 17.6442 2.84 160966236
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8978 13.57 161756890
Short 8.4211 8.85 159839666
Short 12.609 4.83 158841454
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -33.29 152901381
Long 8 -34.57 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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15.10.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 SAP Neutral UBS AG
22.09.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
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