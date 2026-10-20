SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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20.10.2026 16:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag in Grün
Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 202,10 EUR zu.
Um 16:28 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 202,10 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'235 Punkten notiert. Bei 203,45 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 201,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 869'553 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,88 Prozent hinzugewinnen. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,66 EUR belaufen. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent auf 9.88 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,05 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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