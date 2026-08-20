SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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20.08.2026 16:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 184,96 EUR.
Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 184,96 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'965 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 182,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 715'188 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.
SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 äusserte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.88 Mrd. EUR ausgewiesen.
Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von SAP SE.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,10 EUR je SAP SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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