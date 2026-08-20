SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag in Rot

Um 12:28 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 184,86 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'974 Punkten realisiert. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 182,52 EUR nach. Mit einem Wert von 183,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 307'547 SAP SE-Aktien.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 32,15 Prozent zulegen. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,66 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,42 Prozent auf 9.88 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,10 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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