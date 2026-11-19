Um 09:28 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 193,26 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'885 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 191,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 193,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 239'844 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 219,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 51,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,67 EUR belaufen. SAP SE liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,72 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,16 Prozent auf 10.27 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 27.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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