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19.11.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 189,26 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 2,4 Prozent auf 189,26 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'816 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 188,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 193,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 859'288 Stück.
Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 219,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,63 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,67 EUR belaufen. Am 21.10.2026 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,16 Prozent auf 10.27 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte SAP SE die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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