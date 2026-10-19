SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Die SAP SE-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 199,68 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'439 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 200,80 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 199,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68'062 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 22,35 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,50 EUR ab. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 56,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9.88 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 21.10.2027.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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