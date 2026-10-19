SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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19.10.2026 16:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 200,05 EUR nach oben.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 200,05 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'217 Punkten tendiert. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 200,80 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 199,56 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 851'991 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 244,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 36,27 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 21.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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