SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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19.10.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag nahe Nulllinie
Die Aktie von SAP SE zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die SAP SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 199,16 EUR.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der SAP SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 199,16 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'327 Punkten liegt. Bei 200,80 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 199,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 199,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 277'250 SAP SE-Aktien umgesetzt.
Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 18,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 56,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,66 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 21.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 7,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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