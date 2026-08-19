Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’366 0.3%  SPI 20’206 0.2%  Dow 53’343 -0.2%  DAX 26’112 -0.1%  Euro 0.9405 0.0%  EStoxx50 6’475 0.1%  Gold 4’361 0.6%  Bitcoin 52’052 -1.0%  Dollar 0.8109 -0.2%  Öl 91.5 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: CTS Eventim veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
"Sell America" wieder im Anmarsch: Fed, Yen und KI-Boom verunsichern die Wall Street
Ausblick: Alibaba zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochvormittag
EFG International-Aktie in Grün: Verkauf von Harris Allday an Canaccord Wealth
Suche...
ETF Sparplan

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.08.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Mittwochvormittag nach

SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Mittwochvormittag nach

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 181,52 EUR.

SAP
170.10 CHF -0.60%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 181,52 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'135 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 180,56 EUR. Mit einem Wert von 181,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 70'973 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 25,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 42,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,66 EUR je SAP SE-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 9.88 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte SAP SE die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,10 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX-Vorstände verdienen um ein Vielfaches mehr als die Beschäftigten

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingebracht

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4846 18.12.2026 153821648
Long 11.8722 19.03.2027 155494991
Long 3442.927 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4846 10.49 159476112
Long 10.7591 6.14 158841434
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.5531 15.02 158841454
Short 11.9132 5.45 157049043
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.05 152901381
Long 8 -12.50 154719009
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten