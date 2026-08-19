SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Mittwochvormittag nach

Um 09:28 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 181,52 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'135 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 180,56 EUR. Mit einem Wert von 181,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 70'973 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 25,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 42,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,66 EUR je SAP SE-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 9.88 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte SAP SE die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,10 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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