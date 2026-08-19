SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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19.08.2026 16:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 184,42 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 184,42 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'086 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 184,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 181,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 945'396 SAP SE-Aktien.
Bei 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 32,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (127,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.
Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,10 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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