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19.08.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag mit Kurseinbussen

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 182,22 EUR.

SAP
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 182,22 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'116 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 180,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 181,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 289'038 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,03 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR aus. SAP SE veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.88 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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