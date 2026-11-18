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18.11.2026 16:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 196,08 EUR.
Die SAP SE-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 196,08 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'836 Punkten realisiert. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 194,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 202,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 1'812'606 Stück.
Bei 219,65 EUR erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 10,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Abschläge von 34,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,67 EUR. Am 21.10.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,72 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 10.27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.08 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SAP SE am 28.01.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.
Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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SAP am 18.11.2026
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