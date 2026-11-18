|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 201,00 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 201,00 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'042 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 200,75 EUR. Bei 202,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 437'629 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 219,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 127,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,67 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.27 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 27.01.2028.
In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie
Chefwechsel bei IONOS: Was der Wechsel von SAP-Vorstand Thomas Saueressig für die Aktien bedeutet
JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SAP SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:28
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
SAP am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.