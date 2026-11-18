Um 12:28 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 201,00 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'042 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 200,75 EUR. Bei 202,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 437'629 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 219,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 127,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,67 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.27 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 27.01.2028.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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