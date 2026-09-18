SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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18.09.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Einbussen
Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 187,06 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 187,06 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'637 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 185,60 EUR. Bei 186,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 54'659 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 30,60 Prozent wieder erreichen. Bei 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 46,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 23.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,05 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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