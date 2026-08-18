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18.08.2026 16:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag im Plus

SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 183,26 EUR.

SAP
171.12 CHF 1.42%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 183,26 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'184 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 183,90 EUR. Bei 179,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1'151'156 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 244,30 EUR markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 33,31 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 30,43 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,66 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.88 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 präsentieren. Am 27.10.2027 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,10 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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