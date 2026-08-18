SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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18.08.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittag
Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 182,44 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,6 Prozent auf 182,44 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'251 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 182,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 179,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 478'723 SAP SE-Aktien.
Bei einem Wert von 244,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). 33,91 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 127,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,11 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 23.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 7,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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