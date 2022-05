SAP SE Aktie News: SAP SE mit negativen Vorzeichen

Börse aktuell - Live Ticker

An der Wall Street ist die jüngste Erholung am Mittwoch ins Stocken geraten. Der heimische Aktienmarkt kann zur Wochenmitte anfängliche Gewinne nicht halten und befindet sich nun auf rotem Terrain. Der deutsche Leitindex verliert ebenfalls. Die Märkte in Asien entwickelten sich mehrheitlich freundlich.