SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag nahezu unverändert

Die SAP SE-Aktie bewegte sich um 04:28 Uhr kaum. Das Papier stand via Xetra bei 171,96 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 17'918 Punkten steht. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 173,86 EUR zu. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 171,84 EUR nach. Bei 173,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Xetra 701'962 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 178,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 3,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,38 EUR am 20.03.2023. Abschläge von 35,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,15 EUR belaufen. Am 23.01.2024 lud SAP SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS lag bei 1,41 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8'468,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8'436,00 EUR eingefahren.

Die SAP SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 22.04.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

