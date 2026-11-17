Um 16:28 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,8 Prozent auf 203,15 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'197 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 202,45 EUR. Bei 212,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 873'010 SAP SE-Aktien.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 219,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 7,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Mit einem Kursverlust von 37,24 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR je Aktie ausschütten. SAP SE liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,72 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent auf 10.27 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.08 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 27.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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