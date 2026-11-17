Um 12:28 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 209,55 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'401 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die SAP SE-Aktie bis auf 208,65 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 212,15 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 238'613 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (219,65 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (127,50 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 39,16 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,67 EUR ausgeschüttet werden. SAP SE liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.27 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.08 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. SAP SE dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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