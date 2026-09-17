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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

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17.09.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag höher

SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag höher

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 187,80 EUR.

SAP
177.63 CHF 1.31%
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Um 09:28 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 187,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'729 Punkten liegt. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 189,02 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76'837 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 244,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 30,09 Prozent Luft nach oben. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 47,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 EUR. Am 23.07.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9.88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von SAP SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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