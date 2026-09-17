SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 187,78 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'760 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 189,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,54 EUR. Bisher wurden heute 734'312 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei 244,30 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 30,10 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 32,10 Prozent Luft nach unten.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2025 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 EUR je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 lud SAP SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 1,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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