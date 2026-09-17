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17.09.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Donnerstagmittag

SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Donnerstagmittag

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 186,86 EUR.

SAP
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Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 186,86 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'671 Punkten liegt. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 189,20 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 188,54 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 286'251 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,30 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR ab. Abschläge von 31,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9.88 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte SAP SE die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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