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17.08.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Montagvormittag ins Minus

SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Montagvormittag ins Minus

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 178,20 EUR.

SAP
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 178,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'447 Punkten steht. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 177,74 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 178,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 88'100 SAP SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 244,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,09 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.88 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 7,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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