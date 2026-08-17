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17.08.2026 16:29:00

SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Montagnachmittag auf rotes Terrain

SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 179,44 EUR abwärts.

SAP
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Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 179,44 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'410 Punkten steht. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 177,66 EUR. Mit einem Wert von 178,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 772'239 SAP SE-Aktien.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 36,15 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,50 EUR am 23.07.2026. Abschläge von 28,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,46 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 9.88 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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