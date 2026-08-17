SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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17.08.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag mit Verlusten
Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 178,70 EUR ab.
Um 12:28 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 178,70 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'427 Punkten notiert. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 177,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 178,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 337'474 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 244,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,71 Prozent. Bei 127,50 EUR fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,66 EUR belaufen. Am 23.07.2026 lud SAP SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.88 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,10 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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