Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’240 0.9%  SPI 21’410 0.7%  Dow 52’136 -0.4%  DAX 26’716 -0.1%  Euro 0.9243 0.0%  EStoxx50 6’371 -0.3%  Gold 3’868 -0.3%  Bitcoin 53’970 -1.4%  Dollar 0.8395 0.2%  Öl 94.4 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Energiekrise 2027: Bleiben Öl und Gas teuer?
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
Dämpfer für Tech-Aktien wie ABB, Infinicon & Co.: Asien-Verluste belasten Schweizer Werte
Novartis-Aktie springt an: Positive EU-Empfehlung für Cosentyx bei Jugendlichen
Volkswagen will bis 2030 so profitabel werden wie nie: VW-Aktie im Fokus der Anleger
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.11.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag stärker

SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 214,05 EUR.

SAP
197.72 CHF 0.05%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von SAP SE konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 214,05 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'734 Punkten notiert. Bei 214,65 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 214,00 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 59'151 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 219,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,62 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 127,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 67,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,67 EUR belaufen. SAP SE liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 10.27 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 9.08 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 28.01.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte SAP SE die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SAP SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.05 18.06.2027 159437010
Long 11.9637 17.09.2027 160236226
Long 3948.0063 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4491 10.88 161756881
Long 11.6068 5.83 162116566
Long 19.74 2.44 163012927
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4694 11.95 161992259
Short 10.3851 6.31 161756890
Short 17.1652 2.64 161814823
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -38.29 152901381
Long 8 -12.44 154719009
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.11.26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:12 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:11 SMI gönnt sich Verschnaufpause
08:47 Logo WHS Nvidia vor dem Mega-Test: Quartalszahlen, Fed-Protokoll & Anthropic-IPO – jetzt entscheidet sich die KI-Rallye
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Wieder abwärts?
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’817.03 19.88 SJBCNU
Short 16’124.85 13.99 SCBA7U
Short 16’734.76 8.94 S2BYTU
SMI-Kurs: 15’239.91 16.11.2026 14:28:25
Long 14’556.27 19.37 S0VVBU
Long 14’228.76 13.67 SPB0BU
Long 13’647.32 8.99 SIB66U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

SAP SE 197.44 -0.77% SAP SE

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Bitcoin-Ausverkauf am Wochenende: Kurs fällt zeitweise Richtung 62'000 US-Dollar
Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran
SMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rückenwind für die Novo Nordisk-Aktie: So bleiben Anleger bei Rücksetzern auf der sicheren Seite

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.