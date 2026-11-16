SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Das Papier von SAP SE konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 214,05 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'734 Punkten notiert. Bei 214,65 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 214,00 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 59'151 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 219,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,62 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 127,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 67,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,67 EUR belaufen. SAP SE liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 10.27 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 9.08 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 28.01.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte SAP SE die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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