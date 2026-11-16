|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 214,05 EUR.
Das Papier von SAP SE konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 214,05 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'734 Punkten notiert. Bei 214,65 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 214,00 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 59'151 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 219,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,62 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 127,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 67,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,67 EUR belaufen. SAP SE liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 10.27 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 9.08 Mrd. EUR umsetzen können.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 28.01.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte SAP SE die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie
JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SAP SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Montagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel DAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.