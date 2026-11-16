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16.11.2026 16:29:00
SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von SAP SE
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 212,30 EUR.
Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 212,30 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'660 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 212,10 EUR. Bei 214,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 587'626 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 219,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 127,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 39,94 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,67 EUR aus. Am 21.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.27 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.08 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SAP SE am 28.01.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 27.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,08 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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