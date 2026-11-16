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16.11.2026 12:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit kaum veränderter Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der SAP SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 213,25 EUR.
Im XETRA-Handel kam die SAP SE-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 213,25 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 26'710 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 214,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 212,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 214,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 195'668 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 219,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,50 EUR ab. Mit Abgaben von 40,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,67 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 21.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.27 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.08 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,08 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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