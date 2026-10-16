SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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16.10.2026 09:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 200,80 EUR abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 200,80 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'520 Punkten notiert. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 199,64 EUR. Bei 200,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 83'158 SAP SE-Aktien.
Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Bei einem Wert von 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Mit einem Kursverlust von 36,50 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. SAP SE gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.88 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 7,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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