SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Mittag ins Plus

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'606 Punkten steht. Bei 203,00 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 200,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 488'455 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,30 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 17,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 58,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.07.2026. Es stand ein EPS von 1,89 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 7,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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