SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 184,86 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'486 Punkten steht. Bei 184,86 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 185,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 56'492 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 244,30 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 24,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,89 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.88 Mrd. EUR – ein Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte SAP SE am 21.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,07 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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