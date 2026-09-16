SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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16.09.2026 16:29:00
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 185,98 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 185,98 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'486 Punkten notiert. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 182,18 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 875'749 SAP SE-Aktien umgesetzt.
Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,30 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,36 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 31,44 Prozent sinken.
Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 EUR ausgeschüttet werden. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 9.88 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.
SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 vorlegen. SAP SE dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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