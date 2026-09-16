SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittag südwärts

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 184,26 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'441 Punkten notiert. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 182,18 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 185,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 344'653 SAP SE-Aktien.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,30 EUR an. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 24,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 30,80 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,66 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.03 Mrd. EUR umgesetzt.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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