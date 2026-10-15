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15.10.2026 09:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 199,88 EUR.

SAP
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Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 199,88 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'196 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 200,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 199,48 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 240'447 Stück gehandelt.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 127,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 36,21 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,89 EUR, nach 1,46 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 21.10.2027 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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