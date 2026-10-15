SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Das Papier von SAP SE konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 202,05 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'256 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 202,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 199,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'688'462 SAP SE-Aktien.

Bei einem Wert von 244,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 20,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 127,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 EUR aus. SAP SE liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9.88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,04 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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